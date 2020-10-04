Белоруссия рассчитывает на первый транш кредита от России в октябре

Белоруссия рассчитывает получить от России первый транш в рамках кредита до конца октября, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» глава Минфина республики Юрий Селивёрстов.

«Концепт такой, что должно быть три транша. Скажем, один из них — это Евразийский фонд стабилизации и развития, мы работаем с ними. Это первая часть, я думаю, что мы в обозримом будущем его получим… в октябре даже, до конца октября мы это всё сформируем», — цитирует его РИА Новости.

Селивёрстов добавил, что второй транш, уже в рамках межгосударственного кредита, ожидается до конца текущего года, а третья часть — в 2021 году.

14 сентября российский президент Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи сообщил, что Россия предоставит Белоруссии кредит в $1,5 млрд.

Глава Минфина России Антон Силуанов уточнил, что кредит будет предоставлен в два этапа: $1 млрд будет выдан в 2020 году и $500 млн — в 2021 году.