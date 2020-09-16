Россия выдаст Белоруссии кредит в два этапа

Россия предоставит Белоруссии кредит в два этапа, $1 млрд будет выдан в 2020 году и $500 млн — в 2021 году, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы в текущем году хотим предоставить $1 млрд, из которых $500 млн — за счёт ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития. — RT), $500 млн — за счёт межгоскредита», — цитирует ТАСС Силуанова.

По его словам, в следующем году будет выплачено $500 млн за счёт межгоскредита.

Он отметил, что условия прорабатываются с белорусским Минфином.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия по его настоянию получит кредит в размере $1,5 млрд от России.

Как отметили в Кремле, ни о каких дополнительных условиях кредита, кроме коммерческих, речи идти не может.