Россия выдаст Белоруссии кредит в два этапа
- Reuters
«Мы в текущем году хотим предоставить $1 млрд, из которых $500 млн — за счёт ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития. — RT), $500 млн — за счёт межгоскредита», — цитирует ТАСС Силуанова.
По его словам, в следующем году будет выплачено $500 млн за счёт межгоскредита.
Он отметил, что условия прорабатываются с белорусским Минфином.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия по его настоянию получит кредит в размере $1,5 млрд от России.
Как отметили в Кремле, ни о каких дополнительных условиях кредита, кроме коммерческих, речи идти не может.