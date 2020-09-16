Лукашенко прокомментировал кредит в $1,5 млрд от России

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия по его настоянию получит кредит в размере $1,5 млрд от России.

«Должен вам сказать, что это было моё настояние. И премьер, и министр финансов мне предложили выплатить этот кредит — в этом году мы миллиард должны были им (России. — RT) по старому нашему долгу вернуть», — приводит его слова БЕЛТА.

По словам Лукашенко, белорусские власти «при всех сложностях готовы были вернуть этот миллиард». При этом белорусский лидер заявил, что «это не новый кредит».

«Это была моя просьба к руководству России о том, что мы этот миллиард в этом году вам не выплачиваем, оставляем у себя и переносим на будущий год», — сказал Лукашенко.

Он объяснил, что «это вопрос рефинансирования». Также президент Белоруссии назвал приемлемым процент по кредиту.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия предоставит Белоруссии кредит в $1,5 млрд.