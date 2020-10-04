В штабе Тихановской создали расширенный список санкций против властей

Оппозиция Белоруссии составила собственный список санкций против «ответственных за насилие» представителей власти, в который вошли около 800 человек, и рассчитывает на расширение ограничительных мер Евросоюза в отношении республики, заявила пресс-секретарь бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Анна Красулина.

«Мы видим, что Европейский союз определился с санкциями, он их ввёл. Мы рассчитываем, что санкционный список будет очень серьёзно расти. У нас в списке уже порядка 700—800 фамилий», — приводит её слова в эфире телеканала «Дождь» ТАСС.

В штабе Тихановской пояснили, что считают указанных лиц «ответственными за насилие» и «фальсификацию» президентских выборов в стране.

Там также добавили, что рассчитывают на помощь западных стран в начале диалога власти с оппозицией.

«Участвовать в этих переговорах мы не просим. Наоборот, требуем уважения суверенитета и настаиваем на том, что это внутренний вопрос Республики Беларусь», — подчеркнула Красулина.

2 октября ЕС ввёл в действие санкционный список по Белоруссии, в него попали в том числе Караев и глава ЦИК страны Лидия Ермошина.

Позднее об аналогичных мерах объявили США.

Белоруссия заявила, что вводит ответные санкции против ЕС.