Президенты Белоруссии и Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Армянский президент Армен Саркисян проинформировал белорусского лидера Александра Лукашенко о ситуации в Нагорном Карабахе. Стороны обсудили социально-экономическую и политическую ситуацию в Белоруссии и в Армении.

Как пишет БЕЛТА, Саркисян в разговоре затронул вопрос, «тиражируемый некоторыми ресурсами», о якобы поставках военных грузов из Белоруссии в Азербайджан.

«В разговоре был дан чёткий ответ на данную фейковую информацию: последние полгода по линии ВПК никаких поставок военных грузов ни Азербайджану, ни Армении не осуществлялось», — отметили в пресс-службе белорусского лидера.

1 октября Александр Лукашенко провёл телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе.

Как заявил Алиев, прекращение огня и нормализация отношений с Арменией возможны после полного вывода армянских сил из региона.

В Армении, в свою очередь, отметили, что готовы начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.