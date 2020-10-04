Армения планирует увеличить военные расходы на $82 млн

Армения намерена увеличить военные расходы почти на 40 млрд драмов (более $82 млн).

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на проект закона парламента Армении, который будет рассматриваться 6 октября.

В законопроекте отмечается, что необходимость внесения изменений и дополнений в бюджет 2020 года возникла «в связи с предотвращением непосредственной угрозы военного нападения на Республику Армения».

Ранее пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила об обстреле города Гянджи Вооружёнными силами Армении. В Ереване отрицают эту информацию.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.