Алиев заявил, что ВС Азербайджана заняли село Мадагиз в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия республики заняла село Мадагиз в Нагорном Карабахе.

«Сегодня азербайджанская армия подняла флаг Азербайджана в Мадагизе», — написал он в Twitter.

Как заявил глава МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики Масис Маилян, изменения линии соприкосновения «приводят в последующем к военным действиям», сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве обороны Армении сообщили об «упорных ожесточённых боях» на северном и южном направлениях в Нагорном Карабахе.

Как уточнила пресс-секретарь оборонного ведомства Шушан Степанян, армянские подразделения «пресекают продвижение врага», а также сбили три азербайджанских самолёта.

При этом начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы заявил, что «ни один боевой самолёт ВВС Азербайджана сбит не был».