Алиев заявил, что ВС Азербайджана заняли село Мадагиз в Карабахе
- РИА Новости
«Сегодня азербайджанская армия подняла флаг Азербайджана в Мадагизе», — написал он в Twitter.
Как заявил глава МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики Масис Маилян, изменения линии соприкосновения «приводят в последующем к военным действиям», сообщает РИА Новости.
Ранее в Министерстве обороны Армении сообщили об «упорных ожесточённых боях» на северном и южном направлениях в Нагорном Карабахе.
Как уточнила пресс-секретарь оборонного ведомства Шушан Степанян, армянские подразделения «пресекают продвижение врага», а также сбили три азербайджанских самолёта.
При этом начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы заявил, что «ни один боевой самолёт ВВС Азербайджана сбит не был».