В МИД Германии обвинили Белоруссию в притеснении свободы печати

Короткая ссылка
В МИД Германии заявили, что действия белорусских властей по переаккредитации зарубежных СМИ является «притеснением свободы прессы».
В МИД Германии обвинили Белоруссию в притеснении свободы печати
  • Pixabay

«Белорусское руководство отозвало аккредитацию иностранных СМИ в стране. После нескольких недель нарушений прав человека и преследований журналистов это является дальнейшим вопиющим притеснением свободы печати и свободы слова», — отмечается в сообщении.

В МИД Германии заявили, что независимое освещение протестов в Белоруссии «подвергается дальнейшему массовому ограничению».

Ранее МИД Белоруссии сообщил, что в республике будет проведена переаккредитация работающих в стране иностранных СМИ по новым правилам.

Из-за принятия новых правил действие выданных ранее аккредитационных карточек официально прекращено с 2 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить