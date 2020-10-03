В МИД Германии обвинили Белоруссию в притеснении свободы печати

В МИД Германии заявили, что действия белорусских властей по переаккредитации зарубежных СМИ является «притеснением свободы прессы».

«Белорусское руководство отозвало аккредитацию иностранных СМИ в стране. После нескольких недель нарушений прав человека и преследований журналистов это является дальнейшим вопиющим притеснением свободы печати и свободы слова», — отмечается в сообщении.

В МИД Германии заявили, что независимое освещение протестов в Белоруссии «подвергается дальнейшему массовому ограничению».

Ранее МИД Белоруссии сообщил, что в республике будет проведена переаккредитация работающих в стране иностранных СМИ по новым правилам.

Из-за принятия новых правил действие выданных ранее аккредитационных карточек официально прекращено с 2 октября.