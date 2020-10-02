В Белоруссии проведут переаккредитацию для иностранных СМИ
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на сообщение белорусского внешнеполитического ведомства.
«Министерством иностранных дел разработана новая редакция Положения о порядке аккредитации в Республике Беларусь журналистов иностранных средств массовой информации», — заявили в министерстве.
Отмечается, что принято соответствующее постановление Совета министров республики.
В МИД добавили, что из-за принятия новых правил действие выданных ранее аккредитационных карточек официально прекращается с 2 октября.
Также Белоруссия попросила Польшу и Литву сократить число дипломатов в стране.