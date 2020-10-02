В Белоруссии проведут переаккредитацию для иностранных СМИ

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МИД Белоруссии сообщил, что в республике будет проведена переаккредитация работающих в стране иностранных СМИ по новым правилам.
В Белоруссии проведут переаккредитацию для иностранных СМИ
  • Reuters

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на сообщение белорусского внешнеполитического ведомства.

«Министерством иностранных дел разработана новая редакция Положения о порядке аккредитации в Республике Беларусь журналистов иностранных средств массовой информации», — заявили в министерстве.

Отмечается, что принято соответствующее постановление Совета министров республики.

В МИД добавили, что из-за принятия новых правил действие выданных ранее аккредитационных карточек официально прекращается с 2 октября.

Также Белоруссия попросила Польшу и Литву сократить число дипломатов в стране.

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