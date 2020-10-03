Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии достигло 79 852

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Белоруссии увеличилось за сутки на 431 и достигло 79 852.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Минздрава республики.

С начала пандемии на территории Белоруссии умер 851 пациент, выписаны более 75 тыс. человек.

Отмечается, что в республике проведено свыше 1,9 млн тестов на выявление COVID-19.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил за решение о приоритетной поставке республике вакцины от коронавирусной инфекции.