Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии достигло 79 852
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Минздрава республики.
С начала пандемии на территории Белоруссии умер 851 пациент, выписаны более 75 тыс. человек.
Отмечается, что в республике проведено свыше 1,9 млн тестов на выявление COVID-19.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил за решение о приоритетной поставке республике вакцины от коронавирусной инфекции.