В Белоруссии за сутки выявили 402 случая заболевания коронавирусом

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Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Белоруссии увеличилось за сутки на 402 и достигло 79 421.
В Белоруссии за сутки выявили 402 случая заболевания коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Минздрава республики.

С начала пандемии на территории Белоруссии умерли 844 пациента, выписаны почти 75 тыс. человек.

Отмечается, что в республике провели 1 897 263 теста на выявление COVID-19.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил за решение о приоритетной поставке республике вакцины от коронавирусной инфекции.

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