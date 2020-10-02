В Белоруссии за сутки выявили 402 случая заболевания коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Минздрава республики.
С начала пандемии на территории Белоруссии умерли 844 пациента, выписаны почти 75 тыс. человек.
Отмечается, что в республике провели 1 897 263 теста на выявление COVID-19.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил за решение о приоритетной поставке республике вакцины от коронавирусной инфекции.