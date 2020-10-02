Меркель назвала запоздалыми санкции ЕС против Белоруссии

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Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе назвала важным, но запоздалым сигналом введение санкций Евросоюза против Белоруссии.
Меркель назвала запоздалыми санкции ЕС против Белоруссии
  • Reuters

Трансляция выступления Меркель велась на сайте правительства ФРГ.

Она подчеркнула, что считает согласование санкций против официальных лиц Белоруссии важным, так как это «придаст силы тем, кто выступает за свободу мнений» в республике.

«(Этот сигнал. — RT) придаст силы тем, кто выступает за свободу мнений, свободу собраний, за транспарентную страну... То, что мы смогли продемонстрировать дееспособность, это важно, но сделано запоздало», — сказала канцлер Германии.

Ранее Евросоюз ввёл в действие санкционный список по Белоруссии, в который включены 40 человек.

МИД Белоруссии сообщил, что вводит ответные санкции против Евросоюза.

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