Bloomberg: Кипр заблокировал введение санкций ЕС против Белоруссии

Кипр выступил против введения санкций Европейского союза в отношении Белоруссии. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что для принятия санкций против Минска Евросоюзу нужно согласие всех 27 стран, входящих в объединение.

В статье говорится, что власти Кипра заявили, что не поддержат предложенные санкции против Белоруссии, пока в санкционные списки Евросоюза не будут включены также семь турецких компаний, которые участвовали в добыче природного газа в экономической зоне Кипра.

Ранее глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявил, что санкции ЕС против представителей Минска вступят в силу не позже 21 сентября.