В Армении заявили о сбитом беспилотнике в Котайкской области

В Министерстве обороны Армении заявили, что армянские силы ПВО сбили беспилотник в Котайкской области. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«В воздушном пространстве Котайкской области Республики Армения силами ПВО был поражён беспилотник противника», — написала она в Facebook.

Официальный представитель Минобороны страны Арцрун Ованнисян призвал граждан соблюдать спокойствие.

«ПВО иногда издают много шума, не волнуйтесь», — написал он.

Ранее глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы заявил, что страна не использовала боевую авиацию в Нагорном Карабахе 1 октября. Так он прокомментировал сообщения армянской стороны о трёх сбитых азербайджанских военных самолётах в зоне карабахского конфликта.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.

Лидеры «самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта».