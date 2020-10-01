В Армении заявили о сбитом беспилотнике в Котайкской области
- Reuters
«В воздушном пространстве Котайкской области Республики Армения силами ПВО был поражён беспилотник противника», — написала она в Facebook.
Официальный представитель Минобороны страны Арцрун Ованнисян призвал граждан соблюдать спокойствие.
«ПВО иногда издают много шума, не волнуйтесь», — написал он.
Ранее глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы заявил, что страна не использовала боевую авиацию в Нагорном Карабахе 1 октября. Так он прокомментировал сообщения армянской стороны о трёх сбитых азербайджанских военных самолётах в зоне карабахского конфликта.
1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.
Лидеры «самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта».