Азербайджан опроверг использование боевой авиации в Карабахе 1 октября

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Азербайджан не использовал боевую авиацию в Нагорном Карабахе 1 октября, заявил глава пресс-службы Минобороны республики Вагиф Даргяхлы, комментируя сообщения армянской стороны о трёх сбитых азербайджанских военных самолётах в зоне карабахского конфликта.
Азербайджан опроверг использование боевой авиации в Карабахе 1 октября
  • © Arne Dedert/dpa
  • globallookpress.com

«Мы заявляем, что сегодня ни один самолёт ВВС Азербайджана не взлетел. Все боевые самолёты ВВС полностью боеспособны», — цитирует его агентство APA.

Он подчеркнул, что информация Армении о том, что в Нагорном Карабахе 1 октября были сбиты азербайджанские боевые самолёты, является дезинформацией.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, в свою очередь, заявил, что в зоне карабахского конфликта сбиты три самолёта, два вертолёта и шесть беспилотников ВВС Азербайджана.

«Поражено ещё два самолёта противника. За сегодняшний день это уже три сбитых самолёта. Кроме того, за полдня было уничтожено также два вертолёта и шесть беспилотников», — цитирует его ТАСС.

Ранее Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что карабахские силы сбили военный вертолёт Азербайджана, который упал на территорию Ирана. Азербайджан опроверг это заявление.

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