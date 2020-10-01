США призвали к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе

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Соединённые Штаты призывают к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе и к переговорам между властями Азербайджана и Армении. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.
США призвали к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе
  • Reuters

«Мы призываем к немедленному прекращению военных действий между вовлечёнными силами, мы также призываем лидеров Армении и Азербайджана встретиться без промедлений и под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ начать переговоры по существу, без каких-либо предварительных условий», — сказала она на брифинге, её слова приводит РИА Новости.

Ранее главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре обсудили эскалацию напряжённости вокруг Нагорного Карабаха, а также отметили недопустимость вовлечения в конфликт боевиков из других регионов.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.

Лидеры «самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта».

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