Тихановская выступила за участие Путина в переговорах с Минском

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает целесообразным приглашение российского лидера Владимира Путина посредником в случае начала переговоров белорусской оппозиции с властями в Минске.
Тихановская выступила за участие Путина в переговорах с Минском
  • Reuters

В интервью радиостанции RTL она подчеркнула, что белорусская оппозиция по-прежнему открыта к диалогу.

«Мы хотели бы, чтобы соседние страны в первую очередь были посредниками в этих переговорах с властями... Было бы замечательно, если бы президент (Франции Эммануэль. — RT) Макрон мог пригласить, например, господина Путина участвовать и выступить в качестве посредника на этих переговорах», — цитирует Тихановскую РИА Новости.

Ранее Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с официальными представителями России.

Она также допустила возможность участия России как посредника, если ситуацию в Белоруссии не получится разрешить без международной помощи.

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