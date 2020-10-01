Тихановская выступила за участие Путина в переговорах с Минском
- Reuters
В интервью радиостанции RTL она подчеркнула, что белорусская оппозиция по-прежнему открыта к диалогу.
«Мы хотели бы, чтобы соседние страны в первую очередь были посредниками в этих переговорах с властями... Было бы замечательно, если бы президент (Франции Эммануэль. — RT) Макрон мог пригласить, например, господина Путина участвовать и выступить в качестве посредника на этих переговорах», — цитирует Тихановскую РИА Новости.
Ранее Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с официальными представителями России.
Она также допустила возможность участия России как посредника, если ситуацию в Белоруссии не получится разрешить без международной помощи.