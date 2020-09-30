Посольство США в Киеве подтвердило смерть своей сотрудницы
- Reuters
«Мы с разбитым сердцем сообщаем о смерти американского члена общины посольства США в Киеве. Сотрудники посольства США в Киеве в настоящее время работают с властями над выяснением обстоятельств смерти», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Ранее стало известно, что сотрудница посольства США на Украине была избита в Киеве, она скончалась в больнице.
Также сообщалось, что правоохранительные органы начали поиск предполагаемого преступника.
Было заведено уголовное дело.