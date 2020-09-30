В Киеве после избиения скончалась сотрудница посольства США

Сотрудница посольства США на Украине была избита в Киеве, она скончалась в больнице, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Об этом заявили в пресс-службе городской полиции.

«Женщину в бессознательном состоянии с травмой головы обнаружили прохожие на улице Толбухина. Она была госпитализирована в больничное учреждение, где впоследствии скончалась», — говорится в сообщении.

При осмотре вещей потерпевшей было обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на её имя.

Как отмечается, сотрудники правоохранительных органов провели «неотложные первоочередные следственные действия».

«Правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен человек, которому на вид 30—40 лет, рост 190—200 см, одетый в чёрные шорты, тёмно-синие кроссовки и футболку, с тёмными волосами (по бокам коротко подстрижены). Продолжаются его поиски», — рассказали в полиции.

В начале 2019 года сообщалось, что в центре Львова был избит почётный консул Бельгии Ярослав Гарцула.