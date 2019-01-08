Во Львове избили почётного консула Бельгии

Почётный консул Бельгии Ярослав Гарцула был избит в центре Львова. Отмечается, что инцидент произошёл вечером 7 января на проспекте Шевченко.

Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на полицию Львовской области.

«По его словам (Ярослава Гарцулы. — RT), неизвестный мужчина сделал ему замечание в агрессивной форме по поводу того, как он припарковал автомобиль. В ходе общения неизвестный нанёс ему телесные повреждения, несколько раз ударив в область головы», — указали в правоохранительных органах.

По предварительному диагнозу врачей, у консула зафиксировано сотрясение головного мозга и ушиб правого уха.

Уточняется, что полицейские уже установили личность подозреваемого в нападении, свою вину он признал. Мужчина был отпущен под подписку о невыезде.

Ранее стало известно, что трое неизвестных в масках напали на депутата бундестага, председателя отделения партии «Альтернатива для Германии» в Бремене Франка Магница и избили его.