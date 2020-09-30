В Киеве завели дело об убийстве после смерти сотрудницы посольства США
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«Дело заведено по статье «Умышленное убийство». Сейчас полиция, судебно-медицинский эксперт, наша криминалистическая лаборатория осматривают место происшествия, осматривают тело этой женщины, вещи, проводятся первоочередные необходимые действия», — заявил он в эфире телеканала «НАШ».
Ранее стало известно, что сотрудница посольства США на Украине была избита в Киеве, она скончалась в больнице.
Также сообщалось, что правоохранительные органы начали поиск предполагаемого преступника.