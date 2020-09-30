В Киеве завели дело об убийстве после смерти сотрудницы посольства США

Уголовное дело по статье об умышленном убийстве возбуждено по факту смерти сотрудницы американского посольства после избиения в Киеве. Об этом заявил глава городской Нацполиции Андрей Крищенко.

«Дело заведено по статье «Умышленное убийство». Сейчас полиция, судебно-медицинский эксперт, наша криминалистическая лаборатория осматривают место происшествия, осматривают тело этой женщины, вещи, проводятся первоочередные необходимые действия», — заявил он в эфире телеканала «НАШ».

Ранее стало известно, что сотрудница посольства США на Украине была избита в Киеве, она скончалась в больнице.

Также сообщалось, что правоохранительные органы начали поиск предполагаемого преступника.