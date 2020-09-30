Меркель подтвердила намерение встретиться с Тихановской

Короткая ссылка
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в бундестаге заявила, что в ближайшее время встретится с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
Меркель подтвердила намерение встретиться с Тихановской
  • Reuters

Трансляция её выступления велась на сайте бундестага.

«В ближайшее время я встречусь с оппозиционеркой Тихановской», — сказала она.

Меркель заявила, что восхищается мужеством женщин, которые выходят на улицы белорусских городов.

Она также подчеркнула, что ФРГ не признаёт избрание белорусского президента Александра Лукашенко и осуждает происходящее в республике.

Ранее Тихановская анонсировала встречу с Меркель на следующей неделе.

29 сентября Тихановская встретилась в Вильнюсе с французским лидером Эммануэлем Макроном. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить