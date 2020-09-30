Меркель подтвердила намерение встретиться с Тихановской
- Reuters
Трансляция её выступления велась на сайте бундестага.
«В ближайшее время я встречусь с оппозиционеркой Тихановской», — сказала она.
Меркель заявила, что восхищается мужеством женщин, которые выходят на улицы белорусских городов.
Она также подчеркнула, что ФРГ не признаёт избрание белорусского президента Александра Лукашенко и осуждает происходящее в республике.
Ранее Тихановская анонсировала встречу с Меркель на следующей неделе.
29 сентября Тихановская встретилась в Вильнюсе с французским лидером Эммануэлем Макроном.