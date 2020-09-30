Пашинян заявил об отсутствии в повестке вопроса миротворцев в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции заявил, что вопрос введения в Нагорный Карабах миротворческой миссии не рассматривается.

«Что касается вашего вопроса, то его в нашей повестке нет... Мы тесно работаем с ОДКБ (Организацией Договора о коллективной безопасности. — RT), но запустить или не запустить конкретные процедуры —совсем другой вопрос», — цитирует его РИА Новости.

Он также заявил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопрос о возможном военном вмешательстве России в боевые действия в зоне карабахского конфликта.

Ранее Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая по очереди по видеосвязи в эфире телеканала «Россия 1», прокомментировали ситуацию в Нагорном Карабахе.