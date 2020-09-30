Минобороны Армении сообщило о боях в Нагорном Карабахе

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Министерство обороны Армении заявило, что на всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе утром 30 сентября продолжаются артиллерийские бои. В Минобороны Азербайджана при этом заявляют об уничтожении армянского зенитно-ракетного комплекса С-300.
Минобороны Армении сообщило о боях в Нагорном Карабахе
  • © REUTERS / Defence Ministry of Armenia

«По всему фронту в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика. — RT) в настоящее время идут артиллерийские бои», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян.

Также она заявила, что ПВО армии НКР ночью уничтожили в небе над Степанакертом два беспилотных летательных аппарата.

В свою очередь, в Министерстве обороны Азербайджана заявили, что азербайджанские силы вывели из строя ЗРК С-300 ВС Армении.

«Вчера в ходе боёв на территории Шушакенд Ходжавендского района (линия соприкосновения в Карабахе. — RT) была выведена из строя зенитно-ракетная установка С-300 противника», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Ранее Совет Безопасности ООН призвал Азербайджан и Армению к немедленному прекращению огня и возвращению к переговорам.

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