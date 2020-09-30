Мужу Тихановской продлили срок ареста на два месяца

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Сергею Тихановскому, супругу бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, продлили срок ареста на два месяца. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение в Telegram-канале штаба политика.
Мужу Тихановской продлили срок ареста на два месяца
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«Сегодня стало известно, что Сергею Тихановскому... добавили сутки: он получил дополнительно два месяца», — заявили в штабе.

В сообщении говорится, что спустя два месяца Тихановского «должны будут либо выпустить, либо предъявить обвинение».

По данным агентства, Тихановский находится под стражей с мая 2020 года в рамках уголовного дела по статье «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок».

Ранее в Вильнюсе состоялась встреча Светланы Тихановской с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Также Тихановская заявила о планах встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. 

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