Мужу Тихановской продлили срок ареста на два месяца

Сергею Тихановскому, супругу бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, продлили срок ареста на два месяца. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение в Telegram-канале штаба политика.

«Сегодня стало известно, что Сергею Тихановскому... добавили сутки: он получил дополнительно два месяца», — заявили в штабе.

В сообщении говорится, что спустя два месяца Тихановского «должны будут либо выпустить, либо предъявить обвинение».

По данным агентства, Тихановский находится под стражей с мая 2020 года в рамках уголовного дела по статье «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок».

Ранее в Вильнюсе состоялась встреча Светланы Тихановской с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также Тихановская заявила о планах встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.