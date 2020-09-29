В МИД Белоруссии оценили встречу Макрона с Тихановской

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Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал встречу в Литве французского лидера Эммануэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
В МИД Белоруссии оценили встречу Макрона с Тихановской
  • Reuters

«В принципе, создаётся стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения. С профессиональной точки зрения скажу, что не нужно тешить себя иллюзиями. Некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла», — говорится в сообщении на сайте МИД Белоруссии.

Глаз отметил, что «в дипломатии достаточно всеми признаваемых цивилизованных инструментов, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы».

«Эти инструменты гораздо эффективнее, нежели попытки грубого давления и навязывания своей воли соседу», — добавил он.

Ранее в Вильнюсе состоялась встреча Тихановской с Макроном. Позднее Тихановская сообщила о намерении встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. 

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