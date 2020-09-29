Помпео призвал к мирному решению ситуации в Нагорном Карабахе

Необходимо найти мирное решение проблемы в ситуации с Нагорным Карабахом, заявил госсекретарь США Майк Помпео во время посещения военной базы Суда на острове Крит.

«Хочу упомянуть о насилии, которое применено в Нагорном Карабахе, и рекомендую всем содействовать тому, чтобы там было найдено мирное решение», — цитирует ТАСС Помпео.

Ранее в Кремле призвали к скорейшему прекращению огня в Нагорном Карабахе, отметив, что любые заявления о военной поддержке одной из сторон конфликта провоцируют обострение.

Кроме того, верховный комиссар ООН Мишель Бачелет заявила о необходимости немедленно прекратить боевые действия.