В ООН призвали немедленно прекратить боевые действия в Карабахе
- Reuters
«Я обеспокоена возобновлением боевых действий вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе и призываю к немедленному прекращению боевых действий», — говорится в её заявлении.
Дипломат призвала все стороны к соблюдению гуманитарного права, в частности обеспечению защиты гражданского населения.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в телефонных разговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвала их к перемирию.
В Кремле заявили о необходимости скорейшего прекращения огня и отметили, что любые заявления о военной поддержке одной из сторон конфликта провоцируют обострение.
Утром 27 сентября стало известно о возобновлении вооружённых столкновений между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха. Обе стороны обвиняют друг друга в обострении конфликта.