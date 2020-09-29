В ООН призвали немедленно прекратить боевые действия в Карабахе

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила обеспокоенность обострением ситуации в Нагорном Карабахе и призвала немедленно прекратить боевые действия.

«Я обеспокоена возобновлением боевых действий вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе и призываю к немедленному прекращению боевых действий», — говорится в её заявлении.

Дипломат призвала все стороны к соблюдению гуманитарного права, в частности обеспечению защиты гражданского населения.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в телефонных разговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвала их к перемирию.

В Кремле заявили о необходимости скорейшего прекращения огня и отметили, что любые заявления о военной поддержке одной из сторон конфликта провоцируют обострение.

Утром 27 сентября стало известно о возобновлении вооружённых столкновений между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха. Обе стороны обвиняют друг друга в обострении конфликта.