Меркель призвала Пашиняна и Алиева немедленно прекратить огонь

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонных разговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвала их к немедленному перемирию. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров», — приводит его слова ТАСС.

Канцлер отметила, что, по её мнению, Минская группа ОБСЕ является «подходящим форумом» для таких переговоров.

Кроме того, она заявила, что «соседние страны должны внести свой вклад в мирное урегулирование».

Ранее в Кремле выразили серьёзную обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе.

Утром 27 сентября стало известно о возобновлении вооружённых столкновений между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха. Обе стороны обвиняют друг друга в обострении конфликта.