Меркель призвала Пашиняна и Алиева немедленно прекратить огонь
- Reuters
«Канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров», — приводит его слова ТАСС.
Канцлер отметила, что, по её мнению, Минская группа ОБСЕ является «подходящим форумом» для таких переговоров.
Кроме того, она заявила, что «соседние страны должны внести свой вклад в мирное урегулирование».
Ранее в Кремле выразили серьёзную обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе.
Утром 27 сентября стало известно о возобновлении вооружённых столкновений между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха. Обе стороны обвиняют друг друга в обострении конфликта.