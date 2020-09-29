Меркель призвала Пашиняна и Алиева немедленно прекратить огонь

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Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонных разговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвала их к немедленному перемирию. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Меркель призвала Пашиняна и Алиева немедленно прекратить огонь
  • Reuters

«Канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров», — приводит его слова ТАСС.

Канцлер отметила, что, по её мнению, Минская группа ОБСЕ является «подходящим форумом» для таких переговоров.

Кроме того, она заявила, что «соседние страны должны внести свой вклад в мирное урегулирование».

Ранее в Кремле выразили серьёзную обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе.

Утром 27 сентября стало известно о возобновлении вооружённых столкновений между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха. Обе стороны обвиняют друг друга в обострении конфликта.

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