Госдума приняла заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

Госдума в ходе заседания 29 сентября приняла заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором призвала вернуться к переговорам и выразила готовность стать посредником в стабилизации обстановки.

«Депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации выражают серьёзную озабоченность в связи с резким обострением обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, и решительно осуждают применение сторонами силы», — приводит текст заявления пресс-служба палаты.

Кроме того, парламентарии призывают стороны конфликта «немедленно прекратить огонь» и не допустить эскалации в регионе, отметив безальтернативность мирного урегулирования ситуации.

«Депутаты Государственной Думы призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки», — подчёркивается в документе.

Как отмечается, заявление направят российскому лидеру Владимиру Путину, в правительство, а также парламенты Азербайджана и Армении, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, в Межпарламентский союз, ПА ОДКБ, МПА СНГ, ПАСЕ и ПА ОБСЕ.

Ранее в Кремле также призвали немедленно прекратить боевые действия в регионе.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонных разговоров призвала Армению и Азербайджан к немедленному перемирию.