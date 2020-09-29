В Армении заявили о готовности применить вооружение большой дальности
- Reuters
«Применение (Азербайджаном. — RT) такого рода вооружения меняет логику и объём боевых действий, повышая его до нового уровня. В связи с этим Министерство обороны предупреждает, что армянские вооружённые силы будут вынуждены применить виды вооружения большого радиуса поражения», — приводит Интерфакс слова пресс-секретаря Минобороны Армении Шушаны Степанян.
Ранее Министерство обороны Азербайджана заявило, что продолжаются решительные контрнаступательные операции ВС страны в Карабахе.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к незамедлительному прекращению боевых действий без предварительных условий.
Министерство иностранных дел Франции заявило, что Париж вместе с российскими и американскими партнёрами также выступает за урегулирование нагорнокарабахского конфликта.