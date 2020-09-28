Азербайджан опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолёте
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Вечером 28 сентября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян заявил, что карабахские силы «сбили самолёт противника в районе Мартуни».
По заявлению пресс-секретаря Минобороны Армении Степан Шушанян, был сбит азербайджанский самолёт Ан-2.
«Это Ан-2… Самолёт был сбит сегодня», — сказала она.
В свою очередь, глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы опроверг эти данные.
«Распространённое армянской стороной сообщение о сбитии в вечерние часы самолёта Военно-воздушных сил Азербайджана является ложным и дезинформацией», — сказал он.
По его словам, все авиационные средства армии Азербайджана находятся в строю в рабочем состоянии.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к незамедлительному прекращению боевых действий без предварительных условий.