Азербайджан опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолёте

В Министерстве обороны Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что в Нагорном Карабахе был сбит азербайджанский военный самолёт. Министерство обороны Азербайджана опровергло эти сообщения, передаёт РИА Новости.

Вечером 28 сентября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян заявил, что карабахские силы «сбили самолёт противника в районе Мартуни».

По заявлению пресс-секретаря Минобороны Армении Степан Шушанян, был сбит азербайджанский самолёт Ан-2.

«Это Ан-2… Самолёт был сбит сегодня», — сказала она.

В свою очередь, глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы опроверг эти данные.

«Распространённое армянской стороной сообщение о сбитии в вечерние часы самолёта Военно-воздушных сил Азербайджана является ложным и дезинформацией», — сказал он.

По его словам, все авиационные средства армии Азербайджана находятся в строю в рабочем состоянии.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к незамедлительному прекращению боевых действий без предварительных условий.