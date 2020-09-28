В Азербайджане продлили карантинный режим из-за COVID-19 до 2 ноября

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В Азербайджане особый карантинный режим, введённый из-за коронавируса, продлён до 2 ноября, сообщил оперативный штаб при кабмине.
В Азербайджане продлили карантинный режим из-за COVID-19 до 2 ноября
  • Reuters

«Карантин продлён до 2 ноября. Решение об этом принял кабинет министров», — передаёт РИА Новости сообщение.

В соответствие с принятым решением с 3 по 5 октября, с 10 по 12 октября, с 17 по 19 октября, с 24 по 26 октября, с 31 октября по 2 ноября будет ограничена работа общественного транспорта и бакинского метрополитена.

Как уточняет агентство, в Азербайджане выявлен 40 061 случай COVID-19, 588 человек скончались.

Ранее сообщалось, что метрополитен в Баку с 14 сентября восстановит работу после перерыва, связанного с карантином из-за коронавируса.

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