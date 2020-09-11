Метро Баку возобновит работу после двухмесячного перерыва

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Бакинский метрополитен с 14 сентября восстановит работу после более чем двухмесячного перерыва, связанного с карантином из-за коронавируса.
Метро Баку возобновит работу после двухмесячного перерыва
  • РИА Новости

«В соответствии с санитарно-эпидемической ситуацией с 06:00 (05:00 мск) 14 сентября Бакинский метрополитен восстанавливает пассажироперевозки», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана.

Отмечается, что столичное метро Азербайджана не будет обслуживать пассажиров по субботам и воскресеньям, так как Баку входит в зону жёсткого карантина — общественный транспорт не работает в выходные.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в Азербайджане выявлено более 37 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.

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