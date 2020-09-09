В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 37 732

В Азербайджане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 37 732.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны.

«В Азербайджане выявлены ещё 175 случаев заражения коронавирусом, 154 вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 37 732 факта заражения коронавирусной инфекцией», — сообщили в оперштабе.

За всё время 555 человек с коронавирусной инфекцией скончались. Выздоровели 35 119 пациентов.

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.