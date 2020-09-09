В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 37 732
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны.
«В Азербайджане выявлены ещё 175 случаев заражения коронавирусом, 154 вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 37 732 факта заражения коронавирусной инфекцией», — сообщили в оперштабе.
За всё время 555 человек с коронавирусной инфекцией скончались. Выздоровели 35 119 пациентов.
Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.