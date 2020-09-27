В Гродно применили против протестующих слезоточивый газ

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В белорусском Гродно против участников несанкционированных протестов был применён слезоточивый газ, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В Гродно применили против протестующих слезоточивый газ
  • © Sputnik / Виктор Толочко

«В определённых случаях в отношении участников несанкционированных массовых мероприятий в воскресенье (27 сентября. — RT) применялись спецсредства, в том числе слезоточивый газ», — приводит сообщение РИА Новости.

Данные меры применялись в отношении «агрессивно настроенных» против силовиков граждан, пояснили в ведомстве.

«По данным фактам будет возбуждён ряд уголовных дел, Следственный комитет уже работает», — добавили в УВД.

Ранее в Гомеле против участников протестов применили слезоточивый газ.

По данным МВД Белоруссии, в ходе несанкционированных акций протеста 27 сентября по всей стране задержаны около 200 человек.

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