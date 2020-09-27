«Международные авиалинии Украины» временно отменяют рейсы в Ереван

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Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» сообщила о решении приостановить рейсы в Ереван на фоне обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
«Международные авиалинии Украины» временно отменяют рейсы в Ереван
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«Учитывая обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном, центром управления рисками авиакомпании «Международные авиалинии Украины» принято решение о временной отмене рейсов в Ереван», — говорится в заявлении в Facebook.

Такое решение принято в связи с введением в Армении военного положения и мобилизации.

«Рейсы авиакомпании «МАУ» в Баку должны выполняться с 4 октября текущего года. Решение по выполнению рейсов будет принято с учётом обновления информации», — добавили в компании.

27 сентября правительство Армении ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва в связи с обострением нагорнокарабахского конфликта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, также подписал указ о введении военного положения в республике.

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