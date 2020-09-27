Макей оценил подход Белоруссии в борьбе с распространением COVID-19

Выбранный властями Белоруссии подход в борьбе с пандемией коронавируса в полной мере оправдал себя. Об этом заявил в субботу, 26 сентября, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

«К сожалению, пандемия чётко выявила, что «международное сообщество», о котором мы все так часто говорим, в пиковой кризисной ситуации, по сути, не смогло оправдать возлагавшиеся на него надежды», — цитирует ТАСС Макея.

Он отметил, что в борьбе с коронавирусом власти Белоруссии основывались на двух факторах: сохранении жизнедеятельности экономики страны и обеспечении максимальной защиты населения.

Министр подчеркнул, что такой подход полностью себя оправдал.

В начале сентября Белоруссия подключилась к испытаниям российской вакцины от COVID-19.