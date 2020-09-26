Минздрав Белоруссии связал рост случаев коронавируса с протестами

Исполняющий обязанности главы Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил о связи между ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией и протестными акциями в республике.

«Эпидемический процесс — это социальное дистанцирование. О каком тотальном влиянии наших мер можно говорить в том же Минске, если мы видим, что у нас происходит сегодня, что мы наблюдаем по выходным дням. Тотальное отсутствие дистанцирования», — приводит РИА Новости его слова в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По словам представителя Минздрава Белоруссии, эта ситуация «вселяет если не тревогу, то мобилизацию».

Он отметил, что в последние дни в республике фиксируется ежедневный прирост случаев коронавируса на уровне более 300.

В начале сентября Белоруссия подключилась к испытаниям российской вакцины от COVID-19.