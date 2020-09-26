Сын члена Николаевского совета погиб при крушении Ан-26 под Харьковом
- РИА Новости
«Вследствие крушения самолёта погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина Владимир Олабин, который был курсантом Харьковского национального университета Воздушных сил и находился на борту воздушного судна», — говорится в пресс-релизе.
Погибшему курсанту было 20 лет.
Партия выразила соболезнования родным и близким погибших.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил на время следствия отстранить организаторов учебно-тренировочного полёта Ан-26, потерпевшего крушение в Харьковской области.
Военный самолёт Ан-26, на борту которого находились семь офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, разбился вечером 25 сентября при заходе на посадку в Харьковской области.
На месте крушения самолёта были обнаружены тела 25 погибших, ещё один человек скончался в больнице. Один курсант выжил.