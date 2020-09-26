Сын члена Николаевского совета погиб при крушении Ан-26 под Харьковом

Сын депутата Николаевского областного совета погиб в результате крушения военно-транспортного самолёта Ан-26 в Харьковской области. Об этом сообщили в украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Вследствие крушения самолёта погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина Владимир Олабин, который был курсантом Харьковского национального университета Воздушных сил и находился на борту воздушного судна», — говорится в пресс-релизе.

Погибшему курсанту было 20 лет.

Партия выразила соболезнования родным и близким погибших.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил на время следствия отстранить организаторов учебно-тренировочного полёта Ан-26, потерпевшего крушение в Харьковской области.

Военный самолёт Ан-26, на борту которого находились семь офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, разбился вечером 25 сентября при заходе на посадку в Харьковской области.

На месте крушения самолёта были обнаружены тела 25 погибших, ещё один человек скончался в больнице. Один курсант выжил.