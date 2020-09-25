Суд в Ереване арестовал лидера оппозиции Гагика Царукяна
- Reuters
Об этом сообщил журналистам его адвокат Самвел Дилбандян.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Царукяна меру пресечения в виде ареста», — сказал адвокат, его слова приводит РИА Новости.
Дилбандян назвал решение «незаконным и необоснованным».
Как пишет агентство, оппозиционера обвиняют в создании организованной группы для подкупа избирателей.
14 июня полиция Армении задержала 252 участника акции в поддержку председателя оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
Позднее Национальное собрание Армении на заседании 16 июня выдало разрешение правоохранительным органам арестовать Гагика Царукяна.