Суд в Ереване арестовал лидера оппозиции Гагика Царукяна

В Ереване суд арестовал главу армянской оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Об этом сообщил журналистам его адвокат Самвел Дилбандян.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Царукяна меру пресечения в виде ареста», — сказал адвокат, его слова приводит РИА Новости.

Дилбандян назвал решение «незаконным и необоснованным».

Как пишет агентство, оппозиционера обвиняют в создании организованной группы для подкупа избирателей.

14 июня полиция Армении задержала 252 участника акции в поддержку председателя оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Позднее Национальное собрание Армении на заседании 16 июня выдало разрешение правоохранительным органам арестовать Гагика Царукяна.