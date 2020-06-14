В Армении полиция задержала более 250 протестующих

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Полиция Армении задержала 252 участника акции в поддержку председателя оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
В Армении полиция задержала более 250 протестующих
  • © Ani Djaferian/Global Look Press

«Согласно решению правительства Армении, во время режима чрезвычайного положения запрещаются любые массовые акции по всей территории республики. 14 июня группа лиц, игнорируя данное решение, устроила массовую акцию у здания СНБ. Полиция осуществила 252 административных задержания участников акции», — приводит ТАСС сообщение полиции.

В СНБ Армении заявили, что раскрыли случаи нарушений, связанных с бизнесом Царукяна, в здании СНБ был проведён его допрос.

Ранее сообщалось, что в Армении продлили режим ЧП из-за коронавируса до 13 июля.

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