В Армении продлили режим ЧП из-за коронавируса до 13 июля

Правительство Армении приняло решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране ещё на месяц, до 13 июля. Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Это уже третье продление режима ЧП, однако необходимость в введении этого режима ещё существует», — заявил министр юстиции страны Рустам Бадасян.

Отмечается, что причиной продления режима ЧП является то, что число случаев заболевания COVID-19 в Армении остаётся высоким.

По состоянию на 12 июня в республике зафиксирован 15 281 случай заболевания, в том числе 5466 человек выздоровели, 258 скончались.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении продлить режим ЧП в стране.