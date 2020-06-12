В Армении продлили режим ЧП из-за коронавируса до 13 июля

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Правительство Армении приняло решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране ещё на месяц, до 13 июля. Об этом сообщает Sputnik Армения.
В Армении продлили режим ЧП из-за коронавируса до 13 июля
  • Reuters

«Это уже третье продление режима ЧП, однако необходимость в введении этого режима ещё существует», — заявил министр юстиции страны Рустам Бадасян.

Отмечается, что причиной продления режима ЧП является то, что число случаев заболевания COVID-19 в Армении остаётся высоким.

По состоянию на 12 июня в республике зафиксирован 15 281 случай заболевания, в том числе 5466 человек выздоровели, 258 скончались.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении продлить режим ЧП в стране.

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