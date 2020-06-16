Парламент Армении разрешил арестовать лидера оппозиции

Национальное собрание Армении на заседании во вторник выдало разрешение правоохранительным органам арестовать лидера фракции «Процветающая Армения» и бизнесмена Гагика Царукяна, сообщает ТАСС.

Царукяну инкриминируют уклонение от уплаты налогов и дачу взяток во время парламентских выборов 2017 года.

«87 депутатов (из 132) в ходе тайного голосования проголосовали за разрешение арестовать Гагика Царукяна. Решение принято», — сказал спикер парламента Арарат Мирзоян.

14 июня полиция Армении задержала 252 участника акции в поддержку председателя оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.