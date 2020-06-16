Парламент Армении разрешил арестовать лидера оппозиции
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Царукяну инкриминируют уклонение от уплаты налогов и дачу взяток во время парламентских выборов 2017 года.
«87 депутатов (из 132) в ходе тайного голосования проголосовали за разрешение арестовать Гагика Царукяна. Решение принято», — сказал спикер парламента Арарат Мирзоян.
14 июня полиция Армении задержала 252 участника акции в поддержку председателя оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.