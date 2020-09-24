В Киеве ослабят карантин

Министр кабмина Украины Олег Немчинов заявил, что Киев переходит в «жёлтую зону» карантинных ограничений, с 28 сентября карантин будет ослаблен.

Как сообщает «УНИАН», по итогам пересмотра эпидемического зонирования на Украине Киев вышел из «оранжевой» карантинной зоны и перешёл в «жёлтую». Это предполагает смягчения в режиме карантина.

С 14 сентября Киев находился в «оранжевой» карантинной зоне с жёсткими ограничениями. В частности, ограничивалась работа заведений питания, хостелов и фитнес-центров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя украинская статистика в 3 тыс. больных за сутки означает наступление второй волны COVID-19 в стране.