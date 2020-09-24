Зеленский заявил о второй волне коронавируса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя украинская статистика в 3 тыс. больных за сутки означает наступление второй волны COVID-19 в стране.

«Тогда (в первую волну весной. — RT) на 40 млн украинских граждан у нас было от 100 до 300 заболевших. Сегодня мы имеем 3 тыс. заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна на Украине», — приводит «Укринформ» слова Зеленского.

Также он отметил, что решение о запрете на въезд на Украину иностранцев является правильным.

«Мы не можем рисковать как украинцами, так и гражданами из других стран, прибывающими на Украину. Поэтому, когда стабилизируется эта ситуация, границы в стране будут открыты обязательно», — добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что на Украине за сутки выявили 3372 случая коронавируса.