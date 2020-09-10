В Киеве ужесточат карантин

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Министр кабмина Украины Олег Немчинов заявил, что Киев попал в «оранжевую» зону карантинных ограничений, с 14 сентября карантин будет ужесточён.
В Киеве ужесточат карантин
  • Reuters

Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает УНИАН, в «оранжевой» зоне запрещены деятельность объектов размещения (хостелов, туристических баз и т. д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; приём новых смен в детские лагеря. Массовые мероприятия разрешены в количестве 1 человека на 20 кв. м и при участии не более 100 человек.

Ранее сообщалось, что на Украине за сутки выявили 2582 случая коронавируса.

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