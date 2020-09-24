Российские ракетоносцы Ту-160 пролетели вдоль границ Белоруссии

Два российских сверхзвуковых ракетоносца Ту-160 провели специальный полёт вдоль северо-западной, западной и юго-западной границы Белоруссии в рамках учений.

Об этом сообщили в российском Минобороны.

«24 сентября 2020 года два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 дальней авиации с аэродрома Энгельс (Саратовская область, Россия) совершили специальный полёт вдоль северо-западной, западной и юго-западной границы Республики Беларусь», — цитирует ведомство РИА Новости.

Авиационное прикрытие осуществлялось истребительной авиацией ВВС Белоруссии.

23 сентября шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 поразили бомбами цели на полигоне Ружанский в Белоруссии в рамках учений «Славянское братство».

Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, ещё никогда в учениях не было задействовано столько новейшего оружия».