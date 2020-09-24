Украина предложила перенести визит Зеленского в Белоруссию

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Киев предложил Минску перенести визит украинского президента Владимира Зеленского в Белоруссию. Об этом в беседе с «Украина Бизнес Ревю» сообщил белорусский посол в Киеве Игорь Сокол.
Украина предложила перенести визит Зеленского в Белоруссию
  • Reuters

«Форум регионов Беларуси и Украины в Гродно в октябре планировался как центральное событие на двустороннем треке. Хочу подчеркнуть, что он изначально носит исключительно экономический характер. Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь (в ходе форума. — RT). Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести форум на 2021 год», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее во время выступления в Братиславе по итогам переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой Зеленский заявил, что если власти Белоруссии не найдут возможность вести диалог с народом, то этой власти не будет.

Как отмечали в офисе Зеленского, Украина занимает нейтральную позицию относительно ситуации в Белоруссии.

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