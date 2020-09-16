На Украине напомнили о «нейтральной позиции» по ситуации в Белоруссии

В офисе президента Украины Владимира Зеленского подчеркнули, что Киев занимает нейтральную позицию относительно ситуации в Белоруссии.

«Украина, напомним, заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса, который был спровоцирован сомнительно организованным голосованием на выборах президента Республики Беларусь 9 августа этого года», — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

В офисе добавили, что Киев поддерживает «общепризнанные на Европейском континенте демократические ценности».

Ранее Зеленский выразил мнение, что если белорусское государство «откажется от диалога с народом», то Белоруссия «может получить что-то вроде «майдана».

Как считает посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим, отношения Минска и Киева претерпят небольшие изменения.